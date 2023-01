Verkehr in Düsseldorf Droht jetzt ein Stauchaos an der Heinrich-Heine-Allee?

Düsseldorf · Ab Ende des Monats wird für den Umbau des Heinrich-Heine-Platzes in Düsseldorf-Stadtmitte die Durchfahrt in Richtung Süden dauerhaft gesperrt. Wie der Verkehr an der vielgenutzten Achse dann laufen soll und was auch Rheinbahn-Nutzer beachten müssen.

10.01.2023, 11:33 Uhr

Der Verkehr am Heinrich-Heine-Platz wird ab Ende januar umgeleitet Foto: Bretz, Andreas (abr)