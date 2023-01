Sicherheit in Mönchengladbach Stadt soll Einrichtung von Fahrradwachen prüfen

Konkret soll die Stadt prüfen, wo und zu welchen Kosten in den Innenstädten von Gladbach und Rheydt möglichst kostenlose Fahrradwachen eingerichtet werden könnten. Das Konzept orientiert sich dabei an den niederländischen „Fietsenstalling“. In vielen Städten des Nachbarlandes gibt es seit Jahren bewachte Fahrradparkplätze. Sie können gratis genutzt werden und sind parallel zu den Geschäftszeiten umliegender Einkaufsläden verfügbar. Das Abgeben und Abholen der Räder ist nur zu diesen Zeiten möglich. Alleine in Roermond gibt es nach Angabe der Ampelparteien drei dieser Standorte.