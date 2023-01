TSV Kaldenkirchen spielt gute Rolle in der Oberliga Der junge Kader der TSV ist ein „zweischneidiges Schwert“

In der Winterpause gab es in Kaldenkirchen keine personellen Veränderungen. Bei Guus Killars fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch die finale Diagnose. Dafür befindet sich Maik Tötsches nach seinem Riss der Achillessehne auf bestem Weg. „Wir hoffen, dass Maik uns in der Rückrunde noch zur Verfügung stehen kann. Allerdings kann ein Zeitpunkt noch nicht terminiert werden, da warten wir auf das Okay der Physiotherapeuten. Die ersten Gespräche für die Zusammensetzung des Kaders haben wir in Angriff genommen.“ Seit Anfang des Jahres befindet sich der TSV wieder im Training und hat bereits ein Pflichtspiel absolviert. Im Kreispokal fuhr Kaldenkirchen gegen St. Hubert aus der Kreisliga B mit einem Mini-Kader einen 45:14-Pflichtsieg ein. „Unsere Prämisse ist nach wie vor der Klassenerhalt“, so Hesse. „Am Wochenende spielen wir gegen Handball Oppum und danach gegen Angermund. Zwei sehr wichtige Spiele, in denen wir nach Möglichkeit punkten wollen, um uns zu der Abstiegsregion ein gutes Polster zu verschaffen.“