Erster Roman von Jeannette Deckers 39 kritische Briefe an den verstorbenen Opa

Die Autorin erinnert sich gerne an eine kuriose Geschichte aus der Vergangenheit. Im Gegensatz zu ihrem Großvater ist sie selbst keineswegs gläubig. In der Kirche sei sie zwar noch, würde aber nicht mehr hingehen. Auch an das Konzept der Wiedergeburt glaubt sie nicht. Und dennoch denkt sie oft an ein Erlebnis mit einer Heuschrecke und ihren Kindern zurück, was wie ein Widerspruch zu ihrer Ungläubigkeit wirkt. Damals hüpfte eine Heuschrecke in den Wintergarten der Familie. Sie wurde draußen in der Natur ausgesetzt, aber kehrte immer wieder zurück und blieb am Ende eine ganze Woche bei der Familie. Die Heuschrecke wurde im Gespräch mit ihren Kindern zu einem Zeichen, dass der Großvater wieder zur Familie zurückgekehrt war, sagt sie. Ihren Roman nutzte Jeannette Deckers zur „Verarbeitung des Todes“, aber auch, um „die Erlebnisse der Pandemie“ niederzuschreiben, als eine Art „Rückblick“ einer „Zeitzeugin“.