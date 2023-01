Einsatz in Radevormwald Feuerwehr rückt aus – und stößt auf angebranntes Essen

Zum Glück war es nur ein kulinarischer Notfall, der am Samstag zu einem Einsatz in Radevormwald geführt hat. Wie die Feuerwehr berichtet, war der Alarm um 18.28 Uhr eingegangen, die Einsatzkräfte rückten daraufhin zur Straße An der Eick aus, wo aus einer Wohnung Rauchentwicklung gemeldet wurde. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Tür und der Erkundung eines Angriffstrupps unter Atemschutz stellte sich heraus, dass die starke Qualmentwicklung durch ein angebranntes Essen in einem Backofen verursacht worden war. Der Bewohner der Wohnung wurde dennoch vom Rettungsdienst untersucht, die Räumlichkeiten durch die Feuerwehr überdruckbelüftet. Der Einsatz konnte nach etwa 20 Minuten beendet werden. Im Einsatz waren die Einheiten Stadtmitte und Herbeck.