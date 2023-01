Entgegen dem NRW-Trend Mehr Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen aus Mönchengladbach

Zum Vergleich: In NRW ist der Wert von 2689 (im Jahr 2020) auf 2491 gesunken, was ein Minus von 7,4 Prozent bedeutet. Bei männlichen Patienten war ein Minus von 5,5 Prozent (1372 auf 1296) und bei den weiblichen Patienten ein Minus von 9,3 Prozent (1317 auf 1195) zu verzeichnen. Im Jahr davor (also 2019) lag der Wert mit 4387 Fällen von Alkoholvergiftungen unter Kindern und Jugendlichen in NRW noch deutlich höher. Der rapide Rückgang wird auf die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückgeführt.