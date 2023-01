Verkäufe waren früher kein Thema Für Borussia hat sich im Transfer-Winter das Klima verändert

Lange Zeit diente Borussia Mönchengladbach das Transferfenster im Januar fast ausschließlich dazu, Spieler in der Rückrunde zu verleihen, die in den Monaten zuvor kaum oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren. Aktuell dreht sich alles um Yann Sommer, Borussias Vize-Kapitän, den der FC Bayern München trotz der Absage der Gladbacher gerne verpflichten würde, und Marcus Thuram, bei dem der FC Chelsea laut Medienberichten noch in diesem Monat ernst machen will. Im vergangenen Jahr wurde Denis Zakaria am letzten Tag der Transferperiode an Juventus Turin verkauft, was bereits ein Novum war, weil mitten in der Saison ein Topspieler ging.