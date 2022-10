Notfallplan für Mönchengladbach : Anlaufstellen für Bürger bei Blackouts

Mönchengladbach Sollte in Mönchengladbach flächendeckend der Strom ausfallen in der Energiekrise, bereitet die Verwaltung derzeit ein Krisenszenario vor. Dazu gehören „Leuchttürme“ als Anlaufstellen für Bürger. Die sind aber noch gar nicht notstromversorgt.

Die Stadt bereitet sich auf auf einen Blackout, also einen flächendeckenden Stromausfall im Winter, vor. Unter anderem soll es „Leuchttürme“ im ganzen Stadtgebiet geben, die der Bevölkerung als Anlaufpunkte dienen, wenn es infolge des Ukraine-Krieges zu einer Gasmangellage und einem längeren, flächendeckenden Stromausfall kommen sollte. Das kündigte Oberbürgermeister Felix Heinrichs am Mittwoch im Stadtrat an. Die Stadt will dazu in den kommenden Tagen genauere Details nennen. Bisher bekannt ist, dass zu diesen Leuchttürmen in erster Linie die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr gehören werden.