Vorsorge bei Stromausfall in Mönchengladbach Ein bisschen Katastrophenschutz

Notstromaggregate sind im Moment hoch im Kurs. Angesichts von befürchteten Gasmangellagen und Stromausfällen sind diese mit Kraftstoff betriebenen Geräte die wichtigste Möglichkeit, elementare Grunddienste am Laufen zu halten. Auch die Stadt will deshalb jetzt Notstromaggregate im großen Stil anschaffen: Insgesamt sollen Notstromaggregate für 1,8 Millionen Euro gekauft werden, um damit die beleuchteten Anlaufstellen, auch „Leuchttürme“ genannt, für die Bevölkerung, geplante Notunterkünfte in sechs Schulen und deren Turnhallen, um dort bis zu 3000 Menschen unterbringen zu können, und die für das Krisenmanagement kritischen Geschäftsprozesse in der Stadtverwaltung im Betrieb zu halten. Hinzu kommen noch einmal knapp 200.000 Euro anzusätzlicherr technischer Nachrüstung und jährlich 5000 Euro für die Treibstoffversorgung der Aggregate.