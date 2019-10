Museum Schloss Rheydt : Fotografierte Heimat

Mönchengladbach Gemeinschaft kann Heimat sein, eine Landschaft auch – oder eine Stadt. Ausgewählte Fotografien aus dem euregionalen Fotowettbewerb 2019 sind noch bis zum 24. November im Museum Schloss Rheydt zu sehen.

Zwei Frauen sitzen auf einer Parkbank und spielen Karten. Beide scheinen ein gutes Blatt zu haben, beide lächeln. Eine alte Dame hockt ganz klein in einem Sessel in einem Zimmer. Die Tür steht offen, sie schaut heraus, der Betrachter schaut hinein. Zwei junge Frauen schnippeln Zwiebeln. Auf dem Tisch stehen Schüsseln mit Kartoffeln und Möhren. Die eine Köchin trägt ein Kopftuch, die andere nicht. Drei Bilder einer Ausstellung. Drei Bilder, die nicht auf den ersten Blick eine Gemeinsamkeit verraten. Haben sie aber. Es geht um Heimat. Heimat kann sein, in Gemeinschaft etwas zu tun, Heimat kann aber auch Einsamkeit sein. Wie weit der Begriff Heimat von Fotografen verstanden wird, zeigt die Ausstellung „Heim/Tuis“ im Museum Schloss Rheydt.