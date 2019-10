Gladbacher Künstler stellen aus : Das Thema Tod durchweht die Grabeskirche St. Elisabeth

Mönchengladbach Künstler stellen in der Grabeskirche St. Elisabeth in Eicken Werke zum Thema Tod aus.

Am Rande des Altarraumes der Grabeskirche St. Elisabeth schwebt ein transparentes Herrenhemd auf einem Bügel von der Decke herab. Ein Herrenhemd. Alltäglich. Es weht hin und her und bietet den Blick auf das Dahinter an. Es ist eine Arbeit von Wolfgang Hahn. „Das letzte Hemd hat leider keine Taschen“ sang Hans Albers. Das letzte Hemd wurde sprichwörtlich für die Tatsache, dass der Mensch im Tod keine Werte mehr benötigt. „Das letzte Hemd“ ist auch das Motto einer sehenswerten Ausstellung, die bis 31. November in der Grabeskirche St. Elisabeth zu sehen ist.