TiG-Kleinkunstbühne : Gernot Hassknecht nimmt es persönlich

Mönchengladbach Deutschlands beliebtester Choleriker kommt am 13. November nach Mönchengladbach. Und wird sicher nicht die Ruhe wahren.

Am Mittwoch, 13. November, präsentiert das TiG-Theater an der Eickener Straße 88 den Komiker Gernot Hassknecht. Jetzt wird’s persönlich: So heißt sein Programm. Er kommt ganz sicher nicht als sanftmütiger oder gar zurückhaltender Entertainer, nein, er macht das, was er am besten kann – sich erregen. Schließlich ist Gernot Hassknecht Deutschlands beliebtester Choleriker. Und er nimmt alles sehr persönlich – so wie er es im Titel ankündigt.