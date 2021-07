Sommertour der Kreiswirtschaftsförderung startete an Schloss Wissen in Weeze : Beim Paddeln die Heimat neu entdecken

Man sieht es: Paddeln macht gute Laune. Die Kreiswirtschaftsförderung zeigte zum Auftakt der Sommertour wie beliebt dieses Angebot ist. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze/Kreis Kleve Die Sommertour der Kreiswirtschaftsförderung beschäftigt sich diesmal mit Erlebniswelten im Kreis Kleve. Es geht um Highlights direkt vor der Haustür, die in Corona-Zeiten noch an Bedeutung gewinnen.

Corona kann so unterschiedliche Auswirkungen haben. Im vergangenen Jahr brach wegen der Pandemie die Zahl der Übernachtungen in Weeze drastisch ein. 54274 wurde in der Gemeinde im Jahr 2019 gezählt, ein Jahr später waren es mit 25.000 weniger als die Hälfte. Gleichzeitig berichtet Daniel van Bonn, dass in 2020 so viele Familien wie noch nie eine Paddeltour gebucht haben. Er ist einer der drei Bootsverleiher auf Weezer Gebiet. „Die Leute haben gemerkt, wie schön das hier ist“, berichtet er. Das Einzugsgebiet werde immer größer. Dass Leute aus dem Raum Köln oder weiter weg kommen, sei keine Seltenheit mehr.

Paddeln ist ein Beispiel für Angebote vor der Haustür, mit denen der Kreis Kleve punkten kann. „Und Urlaub vor der Haustür nimmt in Zeiten von Corona immer mehr an Bedeutung zu“, sagte Bürgermeister Georg Koenen zum Auftakt der Sommertour der Kreiswirtschaftsförderung. Die dreht sich diesmal um Erlebniswelten im Kreis Kleve. „Das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr für die Tourismusbranche“, sagt Hans-Josef Kuypers, wegen der Pandemie stöhne die Branche. Eigentlich wollte man 2020 die Marke von einer Million Übernachtungen im Kreis Kleve knacken nachdem man 2019 mit 930.000 bereits nah an dieser Grenze war. Statt dessen gab es einen massiven Einbruch: 564.000 Übernachten gab es im vergangenen Jahr nur noch. Für die Kreis-WFG ein Anlass, auf die besonderen Highlight der Region hinzuweisen. Denn dass der Kreis Kleve attraktiv sei, habe sich an der steigenden Zahl der Übernachten gezeigt. Daran müsse man anknüpfen. Es gebe genug Magneten wie das Wunderland mit 110.000 Übernachtungen oder das Irrland in Kevelaer-Twisteden mit einer Million Besuchern im Jahr.

Alexander Bosch zeigt die Zimmer auf Schloss Wissen, die gerne gebucht werden. Foto: Latzel

Info Touren zwischen vier und 24 Kilometer Paddelstrecke Zwischen Viersen und Goch kann auf 70 Kilometern auf der Niers gepaddelt werden. Im Kreis Kleve gibt es zehn Anlegestellen.



Anbieter In Weeze gibt es mit Freizeit Schwarz, Freizeitexperten und Gecco Tours drei Anbieter von Paddeltouren. Es gibt Strecken von 4 bis 24 Kilometer.

Mit dem Paddeln finde der Besucher ein Angebot, das sich ideal mit dem Radwandern verbinden lasse, der typischen niederrheinischen Ferienaktivität Nummer eins. Und Paddeln ist längst nicht mehr nur Paddeln, machte Marie-Christin Bauer von der Touristikabteilung der Gemeinde Weeze deutlich, deren Großvater selbst einst Boote zum Verleih anbot. „Damals ging es nur um das Paddeln, inzwischen gibt es viele Angebote drumherum“, berichtet sie. Da gibt es beispielsweise Bodenschießen,. Axtwerfen oder Escape-Games. Auch E-Scooter können ausgeliehen werden. Ziel ist, Pakete anzubieten, damit die Gäste auch noch im Kreis Kleve übernachten. „Mehr als 60 Prozent unserer Kunden wollen noch ein Zusatzangebot zum Padeln“, bestätigt van Bonn, und immer öfter würden die Gäste dann auch hier übernachten. Er würde sich daher wünschen, dass es noch mehr Zeltplätze gibt. Begrüßen würde er auch Infotafeln am Ufer. Dann wüssten die Paddler wo sie sind und würden gleich auch noch Tipps bekommen, was es in dem Ort alles zu erleben gibt.

Die Gästezimmer befinden sich in den liebevoll restaurierten Gebäuden der ehemaligen Gesindesiedlung. Foto: Latzel