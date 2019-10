Museum in Mönchengladbach : Nina Schulze ist die Neue im Museum Schloss Rheydt

Nina Schulze ist die neue Museumspädagogin. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Kunsthistorikerin Nina Schulze ist von einem Schloss zum anderen gewechselt – von Moyland nach Rheydt. Seit knapp drei Monaten ist sie stellvertretende Museumsleiterin. Mit dem Dienstfahrrad erkundet sie die Stadt.

Sie hat mit Abstand den schönsten Arbeitsplatz in der Stadt, sagt sie. Von ihrem Schreibtisch aus schaut sie auf die ochsenblutrote Fassade der Vorburg. Das Museum Schloss Rheydt ist seit knapp drei Monaten ihr Arbeitsort. Als stellvertretende Museumsleiterin ist Nina Schulze zuständig für die Bildungsarbeit und das Marketing. Die wunderschöne Schlossanlage hat sie bereits bis ins Detail erkundet. Sie weiß, wo sich die Wasserschildkröten sonnen. Sie weiß auch, dass man sich nie mit etwas Essbarem über das Gelände bewegen sollte. Die Pfauen haben das im Nu spitz und können ziemlich aufdringlich werden. Auch hat Nina Schulze gelernt, die Hinterlassenschaften der großen Vögel zu umrunden. „Kein Problem“, sagt sie und lacht.

Nina Schulze ist 1975 in Basel geboren. Noch vor ihrer Einschulung zogen ihre Eltern mit ihr nach Tübingen. Dann an den Niederrhein. „Wir wohnten in einem kleinen Dorf in der Nähe von Geldern, meine Mitschüler wunderten sich über meinen schwäbischen Akzent“, sagt sie. Nach dem Abitur studierte sie Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Afrikanismus. „Mein Vater hatte immer schon eine Leidenschaft für Afrika, besonders für die Wüste“, erzählt sie. Schon als kleines Kind habe sie in den Bildbänden über Afrika geblättert. Im Anschluss an ihr Abitur war sie ein paar Wochen in Namibia unterwegs.

Info Museum im Renaissance-Schloss Schloss Rheydt ist eine Wasserschlossanlage der Renaissance und ein bedeutendes Baudenkmal der Stadt Mönchengladbach. Otto von Bylandt ließ das Schloss zwischen 1558 und 1591 durch den Baumeister Maximilian von Pasqualini errichten. Das Schloss befindet sich im Besitz der Stadt Mönchengladbach und beherbergt ein Museum.

Nach dem Studiun in Köln, Aix en Provence und Bologna volontierte sie im Museum Kurhaus Kleve. „Ein sehr spannendes Haus.“ In der Zeit wurde der heute 16-jährige Sohn Bela geboren, gegen Ende des Volontariats Tochter Flora, heute 15. Eine Zeitlang arbeitete Nina Schulze freiberuflich, bis sie eine feste Stelle als Kuratorin für Bildung und Vermittlung am Museum Schloss Moyland bekam. Und jetzt: Museum Schloss Rheydt.

Mit ihrer Familie wohnt sie weiterhin in Geldern, wo ihre Kinder die Schule besuchen. Sie kann sich durchaus vorstellen, später einmal, wenn die Kinder erwachsen sind, nach Mönchengladbach zu ziehen. „Ein Teil der Familie meines Mannes stammt aus Rheydt, die Stadt ist uns nicht ganz fremd.“ Um sie noch besser kennenzulernen, fährt sie mit dem Dienstfahrrad auf Entdeckungsreise. Neulich ist sie 30 Kilometer durch die Stadt geradelt. „Ich habe mir die Orte angesehen, die in unserer Textil-App auftauchen werden.“ So gelangte sie auch in den Schmölderpark. „Wunderschön!“ Und sie beschäftigte sich mit dem Textilunternehmer. „Dann habe ich zu meiner Freude festgestellt, dass wir ein Porträt von Carl Schmölder in der Sammlung haben.“

Noch ist alles neu, noch muss Nina Schulze sich orientieren. Sich jetzt – nach Beuys in Moyland – mit Textilgeschichte und Renaissance beschäftigen zu dürfen, findet sie total spannend. „Das ist für mich ein richtiger Neuanfang.“ Ihr Tatendrang ist spürbar, ihre Begeisterung für die neue Aufgabe auch. Und langsam, so sagt sie, lichtet sich der Dschungel. „Ich habe noch nie in einer städtischen Institution gearbeitet, ich musste zunächst einmal die komplizierten Strukturen dieses Mikrokosmos’ verstehen.“