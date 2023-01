Karneval in Mönchengladbach Bernd Gothe ist jetzt ein „Niederrhein-Ritter“

Doch neben den üblichen Orden gab es vier weitere Auszeichnungen. Jeweils ein MKV-Edelstahlbild für ihre ehrenamtliche Arbeit an vielen Ausgaben des „Halt Pohl“-Journals erhielten drei verdiente Karnevalistinnen und Karnevalisten: Denise Brenneis, die laut Kartheuser als rasende Reporterin für den Verband im Einsatz ist. Marlene Katz wurde geehrt, weil sie alleine im aktuellen Journal zehn Beiträge vorweisen kann. Ohne ihren Ehemann Heinz Josef Katz, der als Fotograf im Einsatz ist, würde dem Journal „die Farbe fehlen“, er bekam ebenfalls ein Edelstahlbild. Die höchste Auszeichnung ging an den MKV-Ehrenvorsitzendes Bernd Gothe für seine besonderen Verdienste in den vergangenen 31 Jahren, für seine Arbeit und seine unermüdliche Unterstützung: Er wurde zum „Niederrhein-Ritter“ ernannt. Karl Schäfer, Präsident des Karnevalsverbands Linker Niederrhein (KLN), und Vizepräsidentin Christiane Glasmacher überreichten ihm den vor zwei Jahren aufgelegten „Ritterorden des KLN“. Diese besondere Auszeichnung gab es bisher erst zweimal, für die Stadtsparkasse und Volksbank.