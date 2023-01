Karneval in Mönchengladbach Jecker Nachwuchs überzeugt beim Mariechenabend

Der Jugendausschuss des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes (MKV) steht nach dem Ausscheiden von Dagmar Gaden, die selbst beim ersten Mariechenabend 1990 dabei war und am diesjährigen Abend unterstützend tätig war, seit drei Jahren auf eigenen Beinen. Das wurde auch bei der Moderation des Abends deutlich: Lara Gauls und Annika Schmitz führten erstmalig und souverän durch das Programm. Wobei bei den beiden 17-Jährigen das in diesen Tagen oft genutzte Wort von den Karnevalsgenen deutlich wurde. Lara tanzt bei den Garde Girls und ist die Tochter von Verena und Guido Gauls, beide aktiv in der Rheydter Prinzengarde und 2017/2018 Prinzenpaar der Stadt. Annika ist Solomariechen bei Schwarz-Gold Rheydt und Tochter von Michaela und Thomas Schmitz, aktive Karnevalisten bei Schwarz-Gold Rheydt, zusätzlich ist Vater Thomas MKV-Sitzungspräsident.