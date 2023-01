Verlosung in Mönchengladbach Prinzenpaarempfang in der RP-Zentrale: Seien sie dabei!

Wer mitschunkeln möchte, schreibt eine E-Mail an veranstaltungen@rheinische-post.de, Stichwort: „Prinzenpaarempfang“. Bitte Namen, Adresse und eine Kontaktmöglichkeit angeben. Die zehn Gewinner von je zwei Karten werden benachrichtigt. Da alle entweder verkleidet oder in ihrem Ornat erscheinen, wäre es wunderbar, wenn sich auch die Gäste etwas Kreatives einfallen lassen. Viel Glück, Halt Pohl und All Rheydt! dr