Karnevalsfreunde Schwarz-Gold Odenkirchen feiern Zwei Geburtstage an einem Tag

Eigentlich, so erklärte Edgar Daniels, Präsident der Karnevalsfreunde Schwarz-Gold Odenkirchen, wollte die Gesellschaft ihr Jubiläum von 99 Jahren, wie es karnevalistisch rechtens gewesen wäre, im vergangenen Jahr feiern. Doch, wie in so vielen Vereinen, machte die Pandemie dieses Vorhaben zunichte. So gingen die Odenkirchener mit einem „plus 1“ in die Session 2022/2023, was nun zur Folge hatte, dass man mit dem eigenen offiziellen Geburtstag von 100 Jahren kollidierte. So feierte man in der Burggrafenhalle eben zwei Geburtstage.