Karneval in Mönchengladbach Zur hohen Ehrung gibt es dicke Bohnen mit Kassler

Die Gäste im Mercure Parkhotel (früher Dorint) erlebten einen humorvollen und langen Abend für einen würdigen Preisträger. Thomas Schmitz, 52 Jahre alt, erhielt für seine langjährigen Verdienste um den „vaterstädtischen Karneval“ den Orden „Pro Meritis in Carnevalis Diebus“ am Halsband zum Schulterband. Seit 1988 ist der neue Ordensträger aktives Mitglied seiner Gesellschaft und war Vizepräsident. Zudem war er viele Jahre Tanzoffizier in der schwarz-goldenen Garde und begeistert heute noch gemeinsam mit seiner Schwester Ruth Ahrweiler als „Geschwister Schmitz“ in ihrer Comedy-Show das Publikum.