Karneval in Mönchengladbach Impfarzt Ralph Köllges ist nun Burggraf

Der neue Würdenträger wurde 1962 in der Unterheydener Straße geboren, ist also ein echter „Rheer Jong“, der den Familienstammbaum bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen kann. Schon als Zwölfjähriger hatte er den Wunsch, Kinderarzt zu werden. Er arbeitete in Krankenhäusern in Krefeld und Mönchengladbach. Seine Ehefrau Barbara, mit der er seit 33 Jahren verheiratet ist, hat er in Krefeld kennen und lieben gelernt. 1998 stieg Köllges in die Praxis seines ehemaligen Kinderarztes Büchs ein. Zu seinen Spezialgebieten gehören Allergie und Asthma, Sport- und Tauchsportuntersuchungen sowie Umweltmedizin.