Karneval in Mönchengladbach Stadt kauft Halle für neues Karnevalszentrum

Am Dienstag, 13. Februar 2024, ziehen Dutzende Karnevalswagen zum Veilchendienstagszug durch die Stadt. Sie werden am Morgen die Wagenbauhalle in Lürrip verlassen und sollen dann nie mehr dorthin zurück. Denn nach Zugende sollen die jecken Gefährte in ihr neues Domizil in ein Karnevalszentrum im Stadtteil Giesenkirchen. „Morgens raus, nachmittags Zoch, und abends in die neue Halle“, beschreibt MKV-Vorstandsmitglied Thorsten Neumann den Plan für den „Umzug am Rande des Umzugs“. Oberbürgermeister Felix Heinrichs bestätigt: „Wenn es richtig gut läuft, dann fahren alle Wagen nach dem Veilchendienstagszug 2024 dorthin.“