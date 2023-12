Karneval in Mönchengladbach So läuft der jecke Grundstücksdeal für Wagenbauhalle

Jahrzehntelang wurden in den Hallen an der Straße „An der Waldesruh“ Walzbürsten und andere Maschinen gefertigt. Künftig werden dort die Wagen der Mönchengladbacher Karnevalisten gebaut und Räume für jecke Zusammenkünfte entstehen. Der Grundstücksdeal der Stadt über die EWMG, die den Ankauf des gut 8600 Quadratmeter großen Areals vorsieht, ist mit der Zustimmung des Stadtrates in nicht-öffentlicher Sitzung in dieser Woche unter Dach und Fach.