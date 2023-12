Veranstaltung am 21. Dezember in Mönchengladbach Kommen Sie zum großen Weihnachtssingen in Rheydt!

Dazu wird der Marktplatz stimmungsvoll erleuchtet, mit Wachskerzen aus dem Hause Schaffrath, die an die Besucherinnen und Besucher verteilt werden. Sie können – auf Initiative der Pfadfinder in Mönchengladbach – am Friedenslicht aus Betlehem angezündet werden. Der Nikolaus wird an Kinder auf dem Marktplatz Süßigkeiten verteilen.