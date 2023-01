Generalappel in Mönchengladbach Pulvermeister lassen im Himmel den Teufel los

In diesem turbulenten Zeiten ist ja manchmal nicht ganz klar, wo die Hölle endet und der Himmel beginnt. Doch es gibt irgendwas dazwischen. Und das kann ex–trem witzig sein. Davon konnten sich die Gäste in der voll besetzten Kaiser-Friedrich-Halle am Samstagabend überzeugen. Denn wenn schon Petrus und Luzifer vereint auftreten, ist klar, was die Stunde geschlagen hat: Die Pulvermeister sind los!