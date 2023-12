Bekannter Comedian in Hückeswagen Bernd Stelter setzt im Forum auf Lächeln statt Botox

Er ist Kabarettist, Buchautor, Karnevalist, Liedermacher und seit mehr als 30 Jahren glücklich verheiratet: Bernd Stelter geht demnächst – nach der Karnevalssession – mit seinem neuen Soloprogramm „Reg dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ deutschlandweit auf Tour und kommt damit auch wieder in die Schloss-Stadt. Das ist dann sein fünfter Auftritt im Forum der Montanusschule an der Weststraße seit 2010. Dort präsentiert er sich dem Publikum am Freitag, 24. Mai, ab 20 Uhr; Einlass ist ab 19 Uhr.