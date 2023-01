Auszeichnung in Mönchengladbach Markus Hardenack ist jetzt ein Morr‘scher Jung

Proppenvoll war das Jugendheim „Am Martinshof“ in Rheydt-Morr am Samstagmorgen. Dass sogar die Stehplätze knapp wurden, deutete auf einen besonderen Anlass hin. War es auch, denn die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Eisenbahner hatte zur 45. Verleihung des Ordens „Morr‘scher Jung“ eingeladen, zu der der zweite Vorsitzende Günther Krüger in Vertretung des erkrankten Präsidenten Hans Weyers die Gäste begrüßte. Das volle Haus lag jedoch nicht alleine an der Verleihung, sondern vielleicht mehr noch am neuen Ordensträger Markus Hardenack.

Horst Hübsch, Ordensträger und ehemaliger Bezirksvorsteher des Stadtbezirkes Rheydt-West, der über die Jahre in die Vorstellung der Ordensverleihung hineingewachsen ist, erzählte, dass dies der älteste Brauchtumsorden der Stadt sei. 1967 wurde er zum ersten Mal von der damaligen Gesellschaft Rot-Schwarz-Grün aus Morr verliehen. Erster Ordensträger war Matthias Lehnen, damals Präsident der Gesellschaft. Die Verleihung wurde später von der KG Blau-Weiß Eisenbahner übernommen. Es folgten 43 weitere Ordensträger, die sich allesamt um das Brauchtum Karneval verdient gemacht haben.

Am Samstag erfolgte nun die Verleihung an den 45. Karnevalisten, für den sein Vorgänger Bruno Wiessner, MKV-Schatzmeister, die Laudatio hielt: Eine Würdigung des Menschen Markus Hardenack, des Arztes und des Karnevalisten. Eine teilweise private Laudatio, die auch die anwesende Familie mit Ehefrau Christiane Hardenack und den Söhnen Niklas und Marcel mit ihren Ehefrauen einschloss. Wiessner erzählte, dass der gebürtige Gladbacher Hardenack zunächst Priester werden wollte, doch dieser Wunsch zerschlug sich. Er studierte Medizin und baute in Odenkirchen eine Praxis für Neurochirurgie und Sportmedizin auf. Karnevalistisch brachte er es zum 2. Vorsitzenden des MKV. In der Session 2013/2014 waren Markus und Niersia Andrea Prinzenpaar der Stadt. Nach wie vor ist er Gardist der Großen Rheydter Prinzengarde.

Hardenack sitzt nach einem Schlaganfall vor einigen Jahren im Rollstuhl, nichtsdestotrotz mit einer positiven Lebenseinstellung, wie Wiessner erzählte. Oberbürgermeister Felix Heinrichs, der mit eigenem Hofstaat (zwei Bürgermeisterinnen, einem Bürgermeister und dem Bezirksvorsteher) angereist war, überreichte im Beisein der beiden Prinzenpaare, des Hofstaats und des MKV-Präsidiums, den Orden.

Hardenack hatte zum Ende der Veranstaltung noch eine Überraschung für die Gäste. Als Lukas, der Lokomotivführer fuhr er sitzend in einer von Martina Weise gebastelten großen Lokomotive, in den Saal ein, begleitet von ehemaligen Prinzen. Der neue Ordensträger bedankte sich sehr humorvoll dafür, dass die Gesellschaft ihn ausgewählt hat, und betonte, dass er jetzt voller Stolz ein Morr‘scher Jung ist.