Brauchtum in Mönchengladbach Die Große Rheydter Prinzengarde feiert 88-Jahr-Jubiläum

Ausgangspunkt für den Geburtstag ist das Jahr 1935, als in Rheydt die Große Rheydter Karnevalsgesellschaft gegründet wurde. Zwei Jahre später folgte der Eintritt der Prinzengarde mit neun Gardisten in die Gesellschaft. Deren Aufgabe war die Begleitung des Prinzenpaares der Stadt Rheydt. Mangels Mitgliedern wurde 1963 die Große Rheydter Karnevalsgesellschaft von der Prinzengarde übernommen. Freundschaftlich, wie Garde-Präsident Dieter Beines betont. Damit wurde gleichzeitig nicht nur das Gründungsjahr 1935 statt 1937 übernommen, sondern ebenfalls erweiterte sich die Rheydter Prinzengarde um das Wort „Große“ der Gesellschaft. Beines: „Das ,Große‘ in unserem Namen hat also nichts mit Größe zu tun, sondern ist eben historisch aus der Übernahme geblieben“.