Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 13. Januar 2022) : Gesundheitsamt meldet 280. Todesfall

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach bei 1017. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein nachweislich mit Corona infizierter Mönchengladbacher ist im Krankenhaus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der 400er-Marke.

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 13. Januar, gemeldet. Ein Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1944 starb im Krankenhaus. Vorerkrankungen seien bekannt gewesen, heißt es von der Stadt. Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind mittlerweile 280 Bürger an oder mit Covid-19 gestorben.

Weiter meldet das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen (Stand: 9.30 Uhr) 227 Neuinfektionen. Das sind weniger als am Vortag (267 neue Fälle innerhalb eines Tages), als ein Rekordwert gemessen wurde. Gleichwohl ist die Zahl ungewöhnlich hoch. Selten zuvor wurden in der Vitusstadt mehr als 200 Neuinfektionen innerhalb eines Tages identifiziert.

Akut infiziert sind nach Angaben der Stadt aktuell 1283 Mönchengladbacher (Vortag: 1101). Von den laut RKI 1017 neuen Corona-Fällen innerhalb einer Woche gehen nach Angaben der Stadt nachweislich 163 Infektionen auf Omikron zurück. Mittlerweile ist die als besonders ansteckend geltende Virusvariante in der Vitusstadt in 425 Fällen identifiziert worden.

In Quarantäne befinden sich 1695 Personen (Vortag: 1522). Die Stadt hat am Mittwoch verkündet, dass die in der Bund-Länder-Rund beschlossenen neuen Quarantäne-Regeln seit dem Wochenende umgesetzt werden. Dadurch hätten bereits 400 Personen früher die Isolation verlassen können.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach nähert sich laut Robert-Koch-Institut (RKI) der 400er-Grenze an. Den tagesaktuellen Wert weist das RKI am Donnerstag mit 391,7 aus – so hoch wie nie zuvor in knapp zwei Jahren Pandemie. Die Tendenz der steigenden Inzidenz ist aber in ganz Deutschland zu beobachten. Der bundesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 427,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche und der Landesschnitt bei 416,7. Für die NRW-Städte Wuppertal (Inzidenz von 693,8), Düsseldorf (692,3) und Solingen (644,5) weist das RKI sogar Werte von über 600 aus.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 13. Januar, 11.15 Uhr) elf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon werden sieben invasiv beamtet. Am Vortag lagen zu einer ähnlichen Tageszeit noch 15 Corona-Patienten (acht wurden invasiv beamtet) auf den hiesigen Intensivstationen. Sieben der laut Divi in Mönchengladbach 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW liegt laut RKI am Donnerstag bei 3,02. Am Vortag wurde ein tagesaktueller Wert von 2,85 gemeldet, der mittlerweile durch Nachmeldungen auf 3,55 korrigiert wurde. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Krankenhäuser aufgenommen (also „hospitalisiert“) wurden.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind insgesamt 21.154 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern bekannt geworden. In 19.591 Fällen gelten die Patienten als nicht mehr infektiös.

(capf)