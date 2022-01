Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 12. Januar 2022) : Rekordwert bei Neuinfektionen gemeldet

In den vergangenen sieben Tagen sind laut RKI 976 Corona-Fälle in Mönchengladbach gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach So viele neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages sind seit Pandemiebeginn nicht übermittelt worden. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz klettert wieder nach oben.

267 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 12. Januar 2022, für Mönchengladbach gemeldet. Das sind so viele, wie nie zuvor. Erst am vergangen Freitag wurde mit 236 identifizierten Corona-Fällen innerhalb eines Tages ein Rekord gebrochen. Mit der neuesten Meldung ist auch dieser eingestellt – und zeigt einmal mehr, dass die Omikron-Welle rollt.

Das spiegelt sich auch in der Sieben-Tage-Inzidenz wieder: Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist diese für Mönchengladbach am Mittwoch mit 375,9 aus (Vortag: 338,5). Einen höheren tagesaktuellen Wert für die Vitusstadt hat das RKI seit Beginn der Pandemie nicht vermeldet. Der Inzidenzwert ist so hoch, dass er sogar an das vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) ausgewiesene absolute Maximum für Mönchengladbach heranreicht. Am 28. November 2021 lag die Inzidenz in der Stadt laut LZG bei 377,0. Das RKI wies an diesem Tag einen tagesaktuellen Wert von 262,3 aus. Die Differenz ist mit Nachmeldungen beziehungsweise dem Umdatieren von Corona-Fällen zu erklären. Denn es ist zwischen dem Meldedatum und dem Zeitpunkt der Infektion zu unterscheiden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist indes sogar noch höher und liegt laut RKI bei 395,7. Der bundesweite Durchschnitt wird mit 407,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ausgewiesen. Den höchsten Inzidenzwert in Deutschland hat Bremen (Inzidenz von 1394,2), den höchsten in NRW hat Düsseldorf (702,3).

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach liegt den Angaben nach bei 976. Das Gesundheitsamt gibt an, dass 135 dieser Fälle (also 13,8 Prozent) nachweislich auf die Omikron-Variante zurückgehen. Diese wurde bisher in 328 Fällen bei Mönchengladbachern nachgewiesen. Akut mit Corona infiziert sind derzeit 1101 Bürger (Vortag: 1005). 1522 Mönchengladbacher befinden sich in Quarantäne (Vortag: 1462).

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Mittwoch, 12. Januar, 13.15 Uhr) werden aktuell 15 Corona-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Davon werden acht invasiv beatmet. Von den insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Mönchengladbacher Krankenhäusern sind noch fünf frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 2,81. Am Vortag wurde ein Wert von 2,93 gemeldet, der mittlerweile durch Nachmeldungen auf 3,45 korrigiert wurde.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind insgesamt 20.927 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 19.547 Fällen gelten die Personen als nicht mehr infektiös. Kostenpflichtiger Inhalt 279 Mönchengladbacher sind mit oder an Covid-19 gestorben.

