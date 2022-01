Corona in Mönchengladbach : Stadt bereitet sich auf Totimpfstoffe vor

Seit Jahresbeginn wurden in Mönchengladbach fast 6500 Impf-Spritzen verabreicht. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mönchengladbach Totimpfstoffe sind noch nicht zugelassen, und es gibt noch keine Impfempfehlung. Dennoch sei Mönchengladbach für die Abgabe dieser Vakzine gerüstet, sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs.

Mehr als eine halbe Million Impfungen gegen das Coronavirus wurden seit dem 27. Dezember 2020 in Mönchengladbach verabreicht. Seit Jahresbeginn wurden bis zum 10. Januar nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung knapp 6500 Immunisierungen verabreicht, darunter waren auch noch 437 Erstimpfungen – die meisten davon bei Erwachsenen und Jugendlichen, die sich also schon länger hätten impfen lassen können. Möglicherweise warten Ungeimpfte auch noch darauf, dass Totimpfstoffe zugelassen und dann auch in Mönchengladbach verabreicht werden. Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) sagte dazu im Stadtrat: „Wenn ein Totimpfstoff Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats kommen sollte, dann sind wir dafür auch gerüstet, um Termine anzubieten für diejenigen, die diesen Impfstoff bevorzugen.“

So weit ist es aber noch nicht: Nach deren Zulassung müsste es auch erst eine Impfempfehlung geben, die Vakzine müssten produziert werden und lieferfähig sein. Totimpfstoffe enthalten inaktive, also nicht vermehrungsfähige Viren oder deren Bestandteile. Bei den mRNA-Impfstoffen hingegen wird der genetische Bauplan für das Spike-Protein des Coronavirus in die Zellen geschleust.