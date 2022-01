Keine Ausnahme mehr für Ungeimpfte, Vorteile für Geboosterte : So gehen Vereine mit den neuen Corona-Regeln um

Im Hallensport gilt die 2G-Plus-Regel. Menschen mit Booster-Impfung benötigen keinen Test. Foto: dpa/Arne Dedert

Amateursport In Nordrhein-Westfalen tritt an diesem Mittwoch mal wieder eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Die hat Auswirkung auf den Amateursport. Wir geben eine Übersicht zu den Maßnahmen und haben uns bei den Sportvereinen der Region umgehört.

Von Daniel Brickwedde, Sebastian Kalenberg und Heiko Van der Velden

Am Wochenende beginnt in vielen Hallensportarten wieder der Liga-Alltag. Für den Spielbetrieb greift dann die neue Corona-Schutzverordnung, die ab dem 13. Januar gilt. Diese bringt neue Verschärfungen, aber auch einige Erleichterungen für die Sportvereine (siehe Infokasten). Beispielsweise entfällt für ungeimpfte Amateursportler nun die Ausnahme, durch einen negativen PCR-Test am Spielbetrieb teilzunehmen – außer es liegt bereits eine Erstimpfung vor. Für die Hallensportarten gilt die 2G-Plus-Regel. Allerdings sind Sportler mit vorhandener Booster-Impfung von der zusätzlichen Testpflicht befreit – wobei der Großteil der Vereine die Regeln freiwillig strenger auslegt.

Der Gladbacher HTC hatte bei seinen Spielen in der Halle freiwillig die Maskenpflicht durchgesetzt. Foto: Susanne Breithaupt

Beispielsweise galt im Handball bei den meisten Vereinen schon länger 2G-Plus. „Vor Weihnachten haben wir das eingeführt und nun zum Trainingsstart beibehalten“, sagt Christopher Liedtke, Trainer des Handball-Oberligisten TV Lobberich. In seiner Mannschaft seien alle Spieler zweimal geimpft, sagt er, rund 40 Prozent zudem bereits geboostert. Und für Liedke ist es eine Option, dass die geboosterten Spieler sich weiterhin freiwillig testen lassen. „Ich würde das gut finden, da die Zahlen derzeit wieder steigen“, sagt er. Bei der Turnerschaft Lürrip ist das bereits beschlossen: Dort führen geboosterte Spieler vor jedem Training einen Selbsttest durch, der Rest der Spieler benötigt einen Nachweis aus einem offiziellen Testzentrum. „Mit den Tests ist es nun ein bisschen mehr Aufwand“, sagt Trainer Tobias Elis. Mindestens zweimal durchgeimpft sei jeder Spieler bei ihm in der Mannschaft. Beim Regionalligisten TV Korschenbroich verständigte sich der Verein ebenfalls darauf, 2G-Plus freiwillig für alle Spieler im Trainings- und Spielbetrieb geltend zu machen – egal ob geboostert oder nicht. Auch beim TVK sind alle Spieler mindestens zweimal geimpft. Derweil sei man gemäß der neuen Regeln an der Überarbeitung des Hygienkonzepts, bestätigt der Sportliche Leiter, Klaus Weyerbrock. Unter anderem wären nach den neuen Vorgaben mehr Zuschauer als die zuletzt zugelassenen 350 in der Waldsporthalle erlaubt. Das empfindet Weyerbrock jedoch als falsches Signal. Es soll bei den maximal 350 Besuchern bleiben.

INFO Keine Ausnahme mehr für ungeimpfte Amateure Sport außen: 2G

nur immunisierte Personen, bisherige Ausnahme über PCR-Test entfällt (nur für einfach Geimpfte und Profisportler noch möglich) Sport innen: 2G-Plus nur immunisierte und zusätzlich getestete Personen, Booster-Impfung ersetzt Testpflicht, Sportvereine können „Vor-Ort-Testung“ anbieten Zuschauer: 2G nur immunisierte Personen außen und innen, teilw. Beschränkungen und max. 750 Zuschauer Kinder/Jugendliche bis 16 J. gelten als immunisiert und getestet, Altersnachweise erforderlich Kinder/Jugendlich ab 16 J. gelten ab 17.01 nicht mehr als immunisiert, müssen 2G erfüllen, Schul-Testnachweis für „Plus“

Bei den Heimspielen des Gladbacher HTC in der 2. Hockey-Bundesliga galt bislang nicht nur 2G, sondern darüber hinaus auch die Maskenpflicht für alle Zuschauer. Ob die Maßnahmen zum nächsten Auftritt in der heimischen Jahnhalle am 6. Februar freiwillig auf 2G-Plus erhöht werden, stehe noch nicht fest, wie Vereinssprecherin Dorothee John-Steimel sagt: „Wir befinden uns noch im Austausch, auch mit den anderen Vereinen, und warten die Situation ab. In der Bundesliga hat RW Köln zuletzt keine Zuschauer zugelassen, wie es bei uns aussehen wird, steht noch nicht fest.“ Um das Risiko im Verein gering zu halten, müssen Jugendspieler, die zwar in der Schule getestet worden sind, ihr Ergebnis aber erst einen Tag später erhalten, zum Training einen aktuellen negativen Schnelltest vorzeigen. „Wir sind da sehr engmaschig und wollen die Sicherheit für alle hoch halten“, so John-Steimel.

Das ist auch die Devise beim Volleyball-Oberligisten VC Ratheim, bei dem sich ebenfalls weiterhin alle Spieler trotz Booster-Impfung testen lassen. „Die Tests sind kostenlos und kein großer Aufwand, also werden sich auch die Geboosterten bei uns im Team weiter testen lassen“, so Becker. „Wir wollen die Saison unbedingt zu Ende spielen“. Und das mit Fans, für die möglicherweise ebenfalls strengere Regeln als angeordnet gelten könnten: „Auswärts in Hürth waren zuletzt keine Fans erlaubt, das wollen wir verhindern. Wir denke über 2G-Plus oder eine Maskenpflicht für die Zuschauer nach“, sagt der VC-Spieler.