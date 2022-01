Corona in Mönchengladbach : Stadt setzt neue Quarantäne-Regeln um

Die Quarantäne-Dauer ist auf zehn Tage verkürzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Mönchengladbach Die in der Bund-Länder-Runde beschlossenen Regeln für die Quarantäne von mit Corona Infizierten und deren Kontaktpersonen gelten jetzt in Mönchengladbach. Was genau das für die Betroffenen bedeutet.

Bund und Länder haben sich vergangene Woche (am Freitag, 7 Januar) auf neue Quarantäne-Regeln geeinigt. Aktualisiert wurden diese am Mittwoch, 12. Januar, in der Test- und Quarantäne-Verordnung des Landes NRW. Im Rhein-Kreis Neuss wurden die neuen Regeln aber bereits Anfang der Woche, also bevor die neue Verordnung in Kraft tritt, umgesetzt. Und auch in Mönchengladbach wurde bereits seit dem Wochenende mit den geänderten Quarantänefristen gearbeitet. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit.

„So konnten bereits rund 400 Personen früher aus der Quarantäne entlassen werden“, sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs zu der Regeländerung. Und: „Die geänderten Fristen gelten auch für alle Bürgerinnen und Bürger, deren Quarantäne bereits läuft“, führt Heinrichs aus.

Die neuen Quarantäne-Regeln im Überblick

Dauer Generell gilt: Infizierte Personen oder Kontaktpersonen müssen zehn Tage in Quarantäne. Sie können sich aber bereits nach sieben Tagen mit einem PCR- oder zertifiziertem Antigen-Schnelltest freitesten, wenn keine Symptome einer Erkrankung vorliegen.

Geboostert oder Genesen Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte und geboostert ist, muss künftig nicht mehr in Quarantäne. Dasselbe gilt für doppelt Geimpfte oder Genesene, deren letzte Impfung oder deren Erkrankung weniger als drei Monate zurückliegt.

Quarantäne-Fall Wer als Kontaktperson, auch zu einem Omikron-Fall, derzeit in Quarantäne ist, nicht positiv getestet wurde und zudem geboostert ist oder dessen letzte Impfung oder Corona-Erkrankung weniger als drei Monate zurückliegt, darf die Quarantäne sofort beenden. Die Stadt teilt dazu mit, dass Betroffene ihr negatives Schnelltestergebnis über die Mail-Adresse freitestungen@moenchengladbach.de an das Gesundheitsamt senden können. Sie sollten dabei Geburtsdatum, Vor- und Nachnamen angeben und mitteilen, seit wann sie vollkommen beschwerdefrei sind.

Pflegepersonal Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Einrichtungen der Eingliederungshilfe können sich jetzt nach sieben Tagen freitesten, wenn sie infiziert und zwei Tage ohne Symptome waren. Allerdings ist hier eine PCR-Testpflicht gegeben. Dieses PCR-Testergebnis können Betroffene laut Stadt an fb53-covid@moenchengladbach.de senden.

Kitas und Schulen Erleichterungen gibt es nach dem Bund-Länder-Beschluss für Kinder und Jugendliche in Schulen und Kitas, wenn ein hohes Schutzniveau in den Einrichtungen (etwa regelmäßige Testungen, Einhaltung der Maskenpflicht etc.) gegeben ist. Nach eigenen Angaben erleichtert die Stadt Mönchengladbach diesen Betroffenen die Rückkehr in den Präsenzbetrieb nach Ablauf von sechs Tagen ohne Vorabvorlage eines Testes. Begründet wird das damit, dass unmittelbar bei Rückkehr in der Einrichtung getestet wird.

Die Stadt führt in ihrer Mitteilung zu den Quarantäne-Regeln dazu folgendes Beispiel an: Ist ein Kita-Pool am Montag positiv bestätigt, so dürfen alle Kinder aus dem positiven Pool/der Gruppe ohne individuelle Testung am darauffolgenden Montag erneut die Kita besuchen. Um das hohe Ansteckungsrisiko nach einer Omikron-Infektion in den Kitas zu minimieren, erfolgt so für alle Kita-Kinder bei Rückkehr in die Gruppe, nach der sechstägigen Quarantänezeit, die nächste PCR-Reihen-Lolli-Testung.

