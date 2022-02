Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 21. Februar 2022) : Acht Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach gibt das RKI derzeit mit 1924 an. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Seit Freitag ist die Zahl der Intensivpatienten nicht mehr zweistellig. Ein gutes Zeichen in einer sich langsam entspannenden Pandemie-Lage. Die Werte im Überblick.

Nur 169 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 21. Februar 2022, für Mönchengladbach gemeldet. Mit Blick auf die Meldedaten der vergangenen Tage (524 Neuinfektionen wurden für das Wochenende, 482 am Freitag und 580 am Donnerstag gemeldet) sind das verhältnismäßig wenig neue Fälle. Vor einer Woche (am Montag, 14. Februar) meldete das Amt 442 Neuinfektionen und vor zwei Wochen (Montag, 7. Februar) sogar 711.

Die Zahl der nachweislich mit Corona infizierten Mönchengladbacher sinkt auf 2848 (Vortag: 3194; Vorwoche: 3748). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) derweil etwas an – auf 741,0 am Montag (Vortag: 707,4). Der landesweite Durchschnitt liegt den Angaben nach bei 1249,9 und der Bundesschnitt bei 1346,8. Mönchengladbach weist die niedrigste Inzidenz in NRW auf. Weitere zehn Städte oder Landkreise liegen derzeit unter der 1000er-Grenze.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Montag, 21. Februar 2022, 12.15 Uhr) werden aktuell acht Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon werden sechs invasiv beatmet. Die Zahl der Corona-Patienten, die auf hiesigen Intensivstationen liegen, sinkt in der Tendenz beziehungsweise bleibt auf einem niedrigen Level. Vor etwa einem Monat waren zuletzt weniger als acht Covid-Intensivpatienten in Mönchengladbach von Divi gemeldet worden.

Wichtig zu beachten ist aber, dass die Patienten nicht zwangsläufig in Mönchengladbach leben, wenn sie dort behandelt werden. Und: Die Zahl kann sich innerhalb kürzester Zeit stark verändern – in eine positive oder eine negative Richtung. Landesweit sind derzeit 9,7 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. 12,8 Prozent der Betten in NRW sind frei. In Mönchengladbach sind es zehn von 82 zur Verfügung stehenden Betten (für Erwachsene) – also 12,2 Prozent unbelegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Montag mit 6,55 an. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 6,06. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 38.447 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 35.308 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 291 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Am Sonntag hat das städtische Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle gemeldet.

(capf)