Neuanfang in Mönchengladbach : Eine Zahnärztin zwischen Obst und Gemüse

Lina Youssef vor ihrem Laden in Rheydt. Foto: Kirsten Jöhlinger

Mönchengladbach 22 Jahre hat Lina Youssef als Zahnärztin gearbeitet. Zuerst in Syrien, dann in Saudi-Arabien. Nach ihrer Flucht nach Deutschland hat sie nun in Rheydt ein Lebensmittelgeschäft eröffnet. Gebisse vermisst sie aber noch immer.