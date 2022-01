Steigende Corona-Zahlen in Mönchengladbach : Omikron-Welle rollt auf uns zu

Laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) geht in NRW etwa jede sechste Neuinfektion auf Omikron zurück. In Mönchengladbach ist es bald jede vierte. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt verzeichnet derzeit Rekordwerte bei den Neuinfektionen. Was das für die Kontaktnachverfolgung bedeutet.

So meldete das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 7. Januar, 236 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das ist der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Ein Stadtsprecher bestätigte auf Anfrage, dass es sich dabei tatsächlich um die innerhalb eines Tages identifizierten Corona-Fälle handele. Nachmeldungen seien nicht dabei gewesen. Auch die Zahlen vom Wochenende (Summe der Fälle an zwei Tagen) sprechen Bände: 367 Neuinfektionen meldete das städtische Gesundheitsamt. Die vom Robert-Koch-Institut ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 335,8. Beides sind weitere Rekordwerte, die in ihrer Höhe nie zuvor in der Vitusstadt dokumentiert wurden. Von den fast 900 neuen Fällen innerhalb einer Woche gehen 202 Infektionen (nahezu ein Viertel) nachweislich auf die Virusvariante Omikron zurück.