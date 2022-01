Hinrundenfazit TV Geistenbeck : Ein gefühlter Neuling in der Oberliga

Der TV Geistenbeck ist momentan in der Oberliga auf Platz vier. Foto: Dieter Wiechmann

Handball-Oberliga Die erste Saison in der Oberliga wurde coronabedingt abgebrochen, nun spielt der TV Geistenbeck als Aufsteiger sehr gut mit – und hat in dieser Saison bereits zwei Pflichtspielsiege feiern könnten.

In der vergangenen Saison startete der TV Geistenbeck als Aufsteiger aus der Verbandsliga in die Oberliga, die dann bereits nach sechs Spieltagen abgebrochen wurde. Also ist die Liga immer noch so etwas wie Neuland für den TVG.

Wie war der Saisonverlauf?

Für einen Neuling lässt sich die bisherige Bilanz durchaus sehen und Rang vier in der Tabelle ist beachtenswert. Es fehlt jedoch ein wenig die Konstanz. Nach der Auftaktniederlage gegen den Aufstiegsaspiranten Bergischer HC folgten drei Siege, eine weitere Niederlage, zwei Siege und Ende 2021 hatte man dann zwei weitere Male das Nachsehen. Während der Geistenbecker Angriff im Mittelfeld anzusiedeln ist, zählt die Abwehr zu den besten der Liga. „Mit einem nahezu ausgeglichenen Punktekonto sind wir auf Kurs und durchaus zufrieden. Hätten wir zum Jahresende noch einmal gepunktet, wäre die Saison bis dato überragend gewesen“, sagt Trainer Thomas Laßeur und fügt an: „Dem war leider nicht so, aber wir sind auf jeden Fall in der Liga angekommen, wobei die beiden Spiele gegen Oppum und Lobberich richtig stark waren. Der Höhepunkt für mich jedoch war, als wir wieder gemeinsam trainieren konnten und der Kontakt wieder vorhanden war.“

Was lief gut?

Die Defensivabteilung ist das Prunkstück der Geistenbecker. „In unserem Abwehrverhalten haben wir uns gegenüber dem letzten Jahr deutlich gesteigert“, sagt Laßeur. „Im Umschaltspiel haben wir ganz klare Strukturen, woraus wir im Tempospiel auch Kapital schlagen konnten. Mit Vincent Schimanski haben wir einen starken Zugang für unseren Rückraum gewinnen können.“ Gerade in diesem Bereich spüre man die Harmonie, die laut Laßeur dringend benötigt wird: „Wir haben nicht den einen Top-Spieler, sondern müssen durch unsere Geschlossenheit punkten.“

Was muss besser werden?

Dagegen ist die mangelnde Konstanz ein Problem, was gerade in den beiden letzten Spielen gegen Aufderhöhe und Königshof sichtbar war. „Beide Begegnungen hätten wir nicht mehr aus der Hand geben dürfen“, sagt Laßeur. „Wir dürfen uns solche Schwächephasen nicht mehr leisten, denn die werden von den Gegnern sofort bestraft. Das ist dann auch der Unterschied zur Verbandsliga. Daran gilt es für uns in der nächsten Zeit zu arbeiten. Wenn es einmal nicht so gut läuft, müssen wir einfach ruhiger agieren, aber das ist auch ein Lerneffekt.“

Personal und Neuzugänge:

Verzichten muss der TV Geistenbeck momentan noch auf Regisseur Nico Reinartz. „Sein Ausfall ist sehr bitter für uns“, sagt Laßeur. Der Ausfall soll durch den breiten Kader kompensiert werden. Immerhin stehen dem Oberligisten insgesamt 18 Spieler zur Verfügung. „Wir haben bewusst einen großen Kader gewählt“, betont der Trainer. „Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Praxis ausbleibt, denn wir haben eine sehr gute Durchlässigkeit mit unserer zweiten Mannschaft, so dass jeder über genügend Spielanteile verfügt.“

