Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 27. Mai 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag 317 Neuinfektionen in Mönchengladbach. Am Vortag wurden 243 neue Fälle gemeldet. (Symbolbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Mönchengladbach Ein nachweislich mit Corona infizierter Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1933 ist im Krankenhaus gestorben. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt in Mönchengladbach hat den 333. Covid-Todesfall seit Beginn der Pandemie gemeldet. Ein Patient (Jahrgang 1933) ist den Angaben zufolge im Krankenhaus gestorben. Details zum Impfstatus oder Vorerkrankungen gibt die Stadt in der am Freitag, 27. Mai 2022, veröffentlichten Meldung nicht.

Weiter teilt die Stadt mit, dass für Donnerstag und Freitag (also der 26. und 27. Mai) insgesamt 560 neue Corona-Fälle registriert wurden. Damit sind derzeit 1059 Mönchengladbacher akut infiziert. Zum Vergleich: Am Mittwoch waren es noch 1034.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 227,6 an (Mittwoch: 256,1). Der bundesweite Schnitt liegt derzeit bei 211,2 und der Landesschnitt bei 228,6. Der Kreis Heinsberg hat mit 400,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche derzeit die höchste Inzidenz in NRW und die zehnthöchste in Deutschland.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 27. Mai, 11.18 Uhr) in Mönchengladbacher Krankenhäusern zwei Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, die beide invasiv beatmet werden. Neun der laut Divi 82 Intensivbetten im Stadtgebiet (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht elf Prozent. Landesweit sind 13,7 Prozent der Gesamtkapazität der Intensivbetten (692 von 5042) nicht belegt.

Neue Angaben zur Hospitalisierungsrate macht das RKI am Tag nach Christi Himmelfahrt nicht. Am Mittwoch, 25. Mai, lag der Wert bei 2,87. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 70.470 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 69.078 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. Bundesweit zählt das RKI mittlerweile mehr als 26 Millionen Fälle – die meisten in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen, gefolgt von der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen.

(capf)