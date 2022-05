Musikalische Matinee in Mönchengladbach : Männerchor trifft auf Nachwuchsmusiker

Musikalische Matinee in Mönchengladbach

Der Förderkreis Musikalisches Neuwerk hatte zum Matinee in die Klosterkirche geladen. Jeder Platz war besetzt. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Nicht nur Musik gab es während der Musikalischen Matinee in der Klosterkirche. Am Ende der Veranstaltung wurde ein besonderes Geschenk überreicht.

„Das wird immer schön, wenn der Chor hier singt“, versprach die Oberin der Salvatoriannerinnen aus Neuwerk, Schwester Esther Strauss, bei ihrer Begrüßung der Gäste in der Klosterkirche. Auf Einladung des Fördervereins Musikalisches Neuwerk war nicht nur „der Chor“ in Gestalt der knapp 30 Sänger von MGsingt.de in die bis auf den letzten Platz gefüllte Kirche gekommen. Es war ein abwechslungsreiches Programm, das der Förderverein zusammengestellt hatte.