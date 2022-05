Hochzeits-Termine in Mönchengladbach gefragt : Brautpaare haben es jetzt sehr eilig

Kleidung, die man direkt mitnehmen kann, ist derzeit bei Bräuten beliebt, stellt Melanie Wand, Betreiberin des Geschäfts „Brautfreundin“, fest. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Vor Corona wurden Hochzeiten mitunter eineinhalb Jahre im voraus geplant. In diesem Jahr ist alles anders: Viele Paare planen ihr Fest in vier bis sechs Monaten. Welche Auswirkungen das hat und was noch möglich ist.