Keine Veränderung bei Corona-Schutzverordnung : Maskenpflicht in Bus und Bahn bis zu den Sommerferien verlängert

Maskenpflicht in Bus und Bahn bis zu den Sommerferien verlängert

Es muss weiterhin Maske in Bus und Bahn getragen werden. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Die Corona-Schutzverordnung ist erneut verlängert worden, doch es ändert sich nichts. Die Maskenpflicht im ÖPNV sowie in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen bleibt vorerst bestehen.

Die am 26. Mai in Kraft getretene neue Corona-Schutzverordnung ist die alte: Sie wurde nicht verändert und schlicht verlängert. Damit ändert sich auch an den Maßnahmen nichts. Und die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen wird bis kurz vor Beginn der Sommerferien verlängert.