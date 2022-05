Angebot der Stadt Mönchengladbach : Kostenlose Gesundheits-Checks für Ukraine-Flüchtlinge

Die Checks und die Impfungen werden in der Red Box (Am Nordpark 299) durchgeführt. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Geflüchtete können ab kommender Woche das Angebot einer Erstuntersuchung wahrnehmen. Auch werden Impfungen angeboten. Zudem wurde die Registrierung angepasst. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen erhalten jetzt in der „Red Box“ kostenlose Gesundheitschecks sowie verschiedene Impfungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Angebot des Gesundheitsamts richtet sich demnach an Geflüchtete und deren Kinder, ungeachtet dessen, ob sie in städtischen Unterkünften oder privat in Mönchengladbach untergebracht sind.

Die Gesundheits-Checks und Impfungen finden bis Ende Juni immer dienstags von 10 bis 16 Uhr in der städtischen Impfstelle in der „Red Box“ (Am Nordpark 299) statt.

Info Die Termine für Impfungen und Erstuntersuchungen im Detail Wöchentlich Das Angebot findet bis Ende Juni jeden Dienstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Im Detail heißt das, es wird angeboten am 17. Mai, 24. Mai und 31. Mai sowie am 7. Juni, 14. Juni, 21. Juni und 28. Juni 2022. Adresse Impfstelle „Red Box“, Am Nordpark 299, Mönchengladbach

Geimpft wird auf Wunsch gegen MMR (Mumps, Masern, Röteln), Windpocken und Corona. Die Stadt weist darauf hin, dass eine vollständige Impfung gegen Masern für Bewohner von Gemeinschaftseinrichtungen vorgeschrieben sei. Und weiter: „Ebenso ist ein Impfschutz gegen Masern für Kinder Pflicht, wenn sie einen Kindergarten oder die Schule besuchen.“

Ab kommender Woche kann die Stadt Geflüchtete aus der Ukraine in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes, die sich auf dem ehemaligen JHQ-Gelände befindet, registrieren. „In der Zeit vom 16. bis 30. Mai werden zweimal täglich Geflüchtete von Sammelpunkten im Stadtgebiet mit Bussen in die EAE und wieder zurückgefahren“, teilte die Stadt am Montag, 10. Mai, in einer Pressemitteilung mit. Eine individuelle Anreise sei aber nicht möglich.

Weiter teilte die Stadt mit: „Alle Personen aus der Ukraine, die bereits von der Ausländerbehörde einen Registrierungstermin erhalten haben, bekommen von dort weitere Informationen. Personen, die noch keinen Kontakt zur Ausländerbehörde hatten und registriert werden möchten, können sich unter der Mailadresse registrierung-ukraine@moenchengladbach.de melden. Sie werden zeitnah über den Ablauf informiert.“

Bei der Registrierung werden persönliche Daten festgehalten, biometrische Fotos gemacht und digitale Fingerabdrücke genommen. Gesundheitsdaten werden dabei hingegen nicht erfasst, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage mit und führt aus: „In unseren Unterkünften erhalten die Menschen ein gesundheitliches Erstscreening, später wird entsprechend der Erlasslage ein Gesundheits-Check angeboten.“ Ferner werde eine Tuberkulose-Untersuchung durchgeführt, die für Gemeinschaftseinrichtungen vorgeschrieben sei. Der Stadtsprecher erklärt: „Sowohl die ausländerrechtliche Registrierung wie auch der Gesundheitscheck werden üblicherweise bei Geflüchteten bereits bei der Erstaufnahme in Landeseinrichtungen durchgeführt, bevor sie in die Kommunen kommen. In der Ukraine-Krise haben aber viele Geflüchtete diesen Weg gar nicht durchlaufen.“

Grundsätzlich ist die Registrierung allerdings für alle Geflüchteten notwendig, die in Deutschland staatliche Unterstützung in Form von Unterbringung, Versorgung oder Sozialleistungen in Anspruch nehmen möchten. Darüber hinaus wird auch für den rechtmäßigen Aufenthalt über den 31. August 2022 hinaus oder eine Arbeitserlaubnis benötigt.

Nach Angaben der Stadt leben aktuell etwa 2250 Ukraine-Flüchtlinge in Mönchengladbach, davon 640 in städtischen Unterkünften. Dem Fachbereich Soziales und Wohnen sei es jüngst gelungen, etwa 420 Geflüchtete in Wohnungen zu vermitteln, berichtet der Stadtsprecher.

In der Vergangenheit hat die Stadt bereits mobile Impfaktionen in Flüchtlingsunterkünften durchgeführt. „Wegen der Fluktuation in den Einrichtungen, die ja für die allermeisten eine Übergangslösung ist, ist es aber schwierig, eine Person in einer Einrichtung mit einer kompletten Impfserie zu versorgen“, berichtet der Stadtsprecher. Mit Erstimpfungen habe man aber in den Einrichtungen „jeweils circa 15 Prozent der Anwesenden erreicht“. Genaue Zahlen können allerdings nicht gemeldet werden, da durch die Impfstelle die Nationalität des Impflings nicht erfasst wird.

Info Aufklärungsbögen und Einwilligungserklärungen zu den Impfungen in ukrainischer Sprache werden auf der Webseite www.stadt.mg/ukrainehilfe bereitgestellt. Wer die Möglichkeit hat, sollte diese schon ausgefüllt zur Impfung mitbringen.

(capf)