Weitläufige Umleitung um Mönchengladbach herum : Teilstück der A61 wird mehrere Tage lang gesperrt

Mönchengladbach Die Umleitungen über Autobahnen sind weiträumig geplant und führen Autofahrer bis nach Neuss. Welche Wege die Planer für den Verkehr vorgesehen haben.

Autofahrer, die über die A 61 aus dem Süden der Stadt in Richtung Norden fahren wollen, müssen auf diese schnelle Verbindung zwischen den Anschlussstellen Güdderath und Rheydt in den nächsten Tagen verzichten. Die Autobahn wird von Donnerstag, 26. Mai, 22 Uhr, bis Sonntag, 29. Mai, 8 Uhr, in diesem Bereich in Fahrtrichtung Venlo gesperrt. Die Autobahn GmbH saniert dann nach eigenen Angaben Fahrbahndecke und Standstreifen. Auch die Rampen der Anschlussstelle Güdderath in Fahrtrichtung Venlo werden saniert. Dafür wird die Anschlussstelle von Donnerstag, 26. Mai, 22 Uhr, bis Montag, 30. Mai, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Venlo voll gesperrt. Schon am Mittwoch wurde auf der A 61 gearbeitet und ein Teil des Verkehrs Richtung Venlo über die Gegenfahrbahn geleitet.