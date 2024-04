Schimmelproblem in Mönchengladbach Pilzsporen in der Tiefgaragen-Luft

Das Schimmelproblem in der Tiefgarage unter dem Rheydter Markt weitet sich aus. Seit dieser Woche ist nun die gesamte obere Etage gesperrt und zusätzlich mit Trennwänden auch baulich abgeschottet. Weil Messungen der Luft in der oberen Etage entsprechende Sporen aufwiesen, griff der Betreiber, die städtische Parken MG, zu dieser Maßnahme. Bisher waren zumindest noch einige Parkplätze in der oberen Etage nutzbar. Das sagte Parken-MG-Chef Lars Randerath unserer Redaktion. „Die Messungen in den beiden unteren Ebenen waren ohne Befund“, sagte Randerath.