ADAC rechnet mit erhöhtem Staupotenzial : Roermond und Venlo erwarten viele Deutsche an Fronleichnam

Roermond und Venlo sind an deutschen Feiertagen bei Menschen aus NRW ein besonders beliebtes Ausflugsziel. Vermutlich wird es an Fronleichnam nicht ganz so voll, wie an Christi Himmelfahrt. Foto: Fiona Schultze

Venlo/Düsseldorf An Fronleichnam haben die Geschäfte in Deutschland geschlossen. Für gewöhnlich zieht es dann viele Deutsche in die grenznahen niederländischen Städte Roermond und Venlo. Mit wie vielen Besuchern die Städte rechnen, wie der ADAC den Verkehr einschätzt und welche Routen zu empfehlen sind.

Feiertagszeit ist Reisezeit. Das gilt umso mehr, wenn andere Städte ein Shopping-Erlebnis bieten können, während man in der eigenen Stadt vor geschlossenen Türen steht. Viele Menschen aus NRW nutzen die Gelegenheit für einen Shopping-Ausflug in die Niederlande. Besonders beliebt: die beiden grenznahen niederländischen Städte Venlo und Roermond. An Feiertagen und Wochenenden herrscht in beiden Städten immer reges Treiben. An Christi Himmelfahrt kam es zu einem regelrechten Kostenpflichtiger Inhalt Besucheransturm. Am Donnerstag steht in vielen Teilen Deutschlands, so auch in NRW, mit Fronleichnam der nächste gesetzliche Feiertag bevor. Wie voll wird es in den niederländischen Städten sowie auf der Autobahn und welche Routen sind empfehlenswert?

Niederländische Städte haben keine Angst

„Es kann natürlich wieder sehr voll werden, aber das ist am Wochenende immer der Fall“ meint Marcel Tabbers vom Stadtmarketing Venlo. Dementsprechend ist ein erhöhtes Besucheraufkommen für die Stadt keinesfalls etwas Neues. Angesprochen auf die mögliche Masse an deutschen Touristen, sagt Tabbers: „Wir sind da nicht ängstlich, wir sind gut vorbereitet.“ Verkehrslotsen sorgen etwa dafür, dass niemand erst lange nach einem Parkplatz suchen muss. Wenn Parkhäuser voll sind, werden Autofahrer entsprechend weitergelotst. Mieke Bruijnen vom Fremdenverkehrsamt VVV in Roermond geht derweil davon aus, dass an Fronleichnam weniger los sein wird als an Christi Himmelfahrt. „Die Niederländer haben dieses Mal nicht frei“ führt sie als Begründung an. Christi Himmelfahrt war hingegen auch ein Feiertag in den Niederlanden. Die Städte sind also auf viele Besucher eingestellt, aber wie voll wird es an Fronleichnam auf den Autobahnen in Richtung Niederlande?

ADAC erwartet erhöhtes Staupotential

Der ADAC Nordrhein geht rund um Fronleichnam von einem erhöhten Staupotenzial auf den Autobahnen in NRW aus. „Mit dem Brückentag lohnt sich ein Kurzurlaub mehr als zuletzt über Pfingsten“, sagt ADAC Verkehrsexperte Prof. Dr. Roman Suthold. Das höchste Staupotenzial besteht laut ADAC auf den Strecken in Richtung deutsche Nord- und Ostseeküste sowie die Niederlande. Für die Fahrt in die Niederlande sind vor allem die A3 (Köln – Oberhausen – Emmerich – Arnheim) und die A40 (Dortmund – Essen – Duisburg – Venlo) betroffen.

Die meisten Staus auf den Autobahnen prognostiziert der ADAC in NRW für Mittwochnachmittag. Dann sind wieder Berufspendler und Kurzurlauber gleichzeitig unterwegs. „Wir raten dazu, erst am frühen Abend oder am Donnerstagmorgen loszufahren. Dann kommt man entspannter und mit weniger Zeitverlust ans Ziel“, empfiehlt Suthold. Zum Vergleich: Am Tag vor Christi Himmelfahrt steckten Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zeitweise auf knapp 400 Kilometern in Stau und stockendem Verkehr fest. So voll wie an Christi Himmelfahrt wird es nach Einschätzung von Suthold aber nicht werden: „Gerade wer für die anstehenden Sommerferien Urlaub mit Kindern geplant hat, verzichtet mit Blick auf den Geldbeutel möglicherweise aber auf eine weitere Reise. Wir erwarten deshalb etwas weniger Staus als am Christi-Himmelfahrts-Wochenende.“

Autobahn Gmbh bietet Routenempfehlungen für die Fahrt in die Niederlande

Für beliebte Ziele in den Niederlanden haben die Fachleute der Verkehrszentrale Leverkusen gemeinsam mit Rijkswaterstaat, der niederländischen Straßen- und Wasserbaubehörde, folgende Routenempfehlungen zusammengestellt.