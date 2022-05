Mobilität in Mönchengladbach : Hält die RE 4 künftig regelmäßiger in Wickrath?

Am Wickrather Bahnhof hält die RE 4 nur ein halbes Dutzend Mal am Tag. Foto: Jana Bauch Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Nach einem Antrag des Ampel-Bündnisses ist die Stadtverwaltung jetzt aufgefordert, eine Änderung anzustoßen. Mit wem sich die Stadt jetzt auseinandersetzen muss und was der regelmäßigere Halt bringen soll.

Zu selten fährt der Regionalexpress 4 (RE 4) den Bahnhof in Wickrath an. Das findet zumindest das Ampel-Bündnis in der Bezirksvertretung (BV) West und reichte deshalb jetzt einen Antrag ein, der eine Änderung anstoßen soll. Darin fordern SPD, FDP und Grüne die Stadtverwaltung auf, sich beim Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) dafür einzusetzen, dass der RE 4 „möglichst kurzfristig fahrplanmäßig immer auch am Haltepunkt Wickrath hält“. In der BV West wurde der Antrag einstimmig durchgewunken, bekam also auch Unterstützung von der CDU und der Linken. Und auch im Mobilitätsausschuss war der Beschluss einstimmig.