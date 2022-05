Bauarbeiten im Bereich Hilden : Engpässe auf der Autobahn 3

Hilden Mit Verkehrsbehinderungen müssen Autofahrer rechnen, die kommende Woche über die A3 fahren wollen.

(RP) Auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden kommt es kommende Woche in zwei Nachten zu Engpässen. Das teilte die Autobahn GmbH jetzt mit. In Fahrtrichtung Oberhausen steht den Autofahrern Dienstagnacht (31.Mai, 1. Juni.) und Mittwochnacht (1. auf 2. Juni) jeweils von 20 bis 5 Uhr nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Donnerstagnacht (2. auf 3. Juni) sind von 20 bis 5 Uhr nur zwei von drei Fahrspuren befahrbar.

In Fahrtrichtung Frankfurt können Dienstagnacht (31.Mai, 1. Juni.) und Mittwochnacht (1. auf 2. Juni) jeweils von 20 bis 5 Uhr nur zwei von drei Fahrspuren genutzt werden. Die Autobahn GmbH Rheinland arbeitet in diesen Nächten an einer Verkehrszeichenbrücke.