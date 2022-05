Kriminaliät in Mönchengladbach : Jugendbande raubt am Marienplatz

Mönchengladbach Die Polizei konnte die Tatverdächtigen stellen. Sie sind alle minderjährig und wurden wieder frei gelassen – der mutmaßliche Haupttäter aber erst einen Tag nach der Tat.

Drei Jugendliche stehen im Verdacht, am Sonntag, 22. Mai, gegen 17.25 Uhr am Marienplatz in Rheydt einem 18-Jährigen die Geldbörse geraubt zu haben. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei die Verdächtigen stellen, musste sie aber wieder freilassen. Das meldet die Polizei am Montag.