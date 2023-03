Diebstahl im Zug Fans von Borussia Mönchengladbach mit Antanztrick bestohlen

Eine Gruppe Fans von Borussia Mönchengladbach ist am frühen Samstagmorgen nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitagabend in Dortmund Opfer von Taschendieben mit dem Antanztrick geworden. Das teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Demnach stahlen die polizeibekannten Täter einem bisher unbekannten Fußballfan in dem Zug die Goldkette.