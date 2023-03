Drogenhandel in Mönchengladbach Polizei nimmt fünf Männer am Europaplatz fest

Einen Tag später, am Donnerstag, 16. März, beobachteten Polizisten gegen 18.50 Uhr einen Mann am Europaplatz beim mutmaßlichen Verkauf von Drogen. Bei der folgenden Durchsuchung entdeckten sie bei ihm verkaufsfertig verpacktes Kokain, Marihuana und Ecstasy. Außerdem fanden sie Geld in szenetypischer Stückelung. Sie nahmen den 30-Jährigen daraufhin wegen Drogenhandels vorläufig fest und nahmen ihn mit zur Wache. Er ist in der Vergangenheit laut Polizei bereits mehrfach polizeilich wegen Drogenhandels einschlägig in Erscheinung getreten. Nach Rücksprache und auf Antrag der Staatsanwaltschaft führte die Polizei den 30-Jährigen am Freitag, 17. März, einem Richter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft für ihn an.