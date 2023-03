Erfolgreiche Fahndung in Mönchengladbach Tatverdächtige nach Diebstahl aus Pkw geschnappt

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag, 14. März, Diebe gestellt, die ihre Beute in geparkten Autos gesucht hatten. Gegen Mitternacht hatte ein Zeuge der Polizei verdächtige Personen an der Hardter Waldstraße gemeldet. Die Gruppe bestehe aus acht Leuten und mache sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Unter anderen würden die Verdächtigen versuchen, Autotüren zu öffnen. An einem Fahrzeug seien sie vermutlich erfolgreich gewesen. Anschließend seien drei Verdächtige in Richtung Hardter Waldstraße gelaufen, während sich weitere fünf in die entgegengesetzte Richtung, nach Hardt-Zentrum, bewegt hätten.